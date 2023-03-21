Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.



Şimşek, saat 20.00'de AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.







AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Parti genel merkezi önünde hazırlıklarını tamamlayan basın mensupları, Şimşek'in görüşme sonrası yapacağı açıklamayı bekliyor.







GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek görüşmesi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

"Değerli bakanımız Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bir sürü soru iletti arkadaşlarımız. Mehmet Bey'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü gündem değil.

Kendisi çok değerli arkadaşımız, geçmişte hükümetlerimizde görev yaptık.Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra görüştüğümüz bir arkadaşımız. Mehmet Bey, Cumhurbaşkanımızla görüştü.

Sizler şunu merak ediyorsunuz; aday olacak mı diye.

Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pekçok işle meşgul.Sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Aktif siyaseti düşünmüyor. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkıyı vereceğini, yardımcı olacağını,emek sarfedeceğini bir defa daha ifade etti.

Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz arkadaşımız. Aktif siyaseti düşünmüyor. 'Ben Cumhurbaşkanımızın parti, hükümet, ekonomi politikalarına destek vermeye, birikimimi yansıtmaya, destek vermeye hazırım' demiştir arkadaş.

Kendisi çok değerli arkadaş, sürekli görüştüğümüz arkadaşımız. Seçim zamanı olunca olağanüstü hava yaratıyor. Türkiye siyasetini ve dünyadaki ekonomik gelişmelerini sürekli konuştuğumuz arkadaşımız. Kendisi aktif siyaseti düşünmüyor ama arzu edildiğinde her türlü desteği vereceğini söyledi.

Kendisi aktif siyaseti arzu ederse bütün partimizin mütün mekanizmaları açıktır."







ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulanan Mehmet Şimşek, "Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım" ifadelerini kullandı.







"AKTİF SİYASET DÜŞÜNMÜYORUM"

Aktif siyaset düşünmediğini söyleyen Şimşek, "Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.