İzmir'de 3 kadın itfaiye aracını kaçırmıştı! Yangın var dediler geldik! Davada karar

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait yangın eğitim merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasında çekilen ve sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin görülen davada karar çıktı. Aracı kullanan kadın ile ona izin verdikleri öne sürülen 2 itfaiye personeli beraat etti.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulandığı 30 Mayıs 2021 Pazar günü meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen Saniye K. (27) itfaiye aracının direksiyonuna geçip kullandı. Makbule Özgün K. ile Makbule İ. de aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Kadınlar, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaşırken belediyenin itfaiye araçlarını cesurca kullanan kadınların davranışları ve buna müsaade eden personeller büyük tepki çekmişti.

1 yıla kadar hapis cezası istenmişti

Görüntülerin yayınlanmasının ardından olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Saniye K. ile itfaiye erleri Gürbüz A. ve Bahadır K. hakkında 'Kamuya ait araçların amacı dışında kullanılması' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Makbule Özgün K. ve Makbule İ. için ise ceza istenmedi. Ayrıca iddianamede, Saniye K., Makbule Özgün K., Dilay G., Ezgi U. ve Makbule İ.'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros İtfaiye Grup Amirliği'ne itfaiye personeli olan Gürbüz A.'yı ziyaret için gittikleri belirtildi. Gürbüz A.'nın, itfaiye araçlarını kullanmak istediğini söyleyen Saniye K. ile garaj bölümüne girildiğinin belirtildiği iddianamede ayrıca, Gürbüz A.'nın garajdan bir itfaiye aracını garajın önüne çıkartarak çalışır vaziyette Saniye Kılıç'a bırakıp kullandırttığı, kendisinin de yolcu koltuğuna oturduğu kaydedildi. Olayla ilgili iddianamede, "Saniye Kılıç'ın itfaiye aracının sirenini çaldığı, itfaiye amirliğinin bahçesinde tur attığı, Makbule Özgün Kılıç ile Makbule İnce'nin de aracın arka kasa bölümünde ayakta seyahat ettikleri ve tanıkların o anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında yayınlamalarıyla olayın ortaya çıktığı belirtildi" denildi. Öte yandan İtfaiye personeli Bahadır K'nin de itfaiye aracını şahsi bir işte kullanılmasına müsaade ettiğine de dikkat çekildi.

"Gizli hesaptan paylaştık"

İzmir 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklardan Saniye K., görüntüleri gizli hesaptan paylaştıklarını ifadesinde söyledi. Saniye K., "Çocukluğumdan beri itfaiye araçlarını merak ediyordum. Gürbüz A.'ya da bu konu için ricada bulundum. Kullandığım araç eğitim arazözüydü. Aracı kullanırken çekilen görüntülerimi Instagram'dan gizli hesaptan paylaştık ancak birileri bu görüntüleri alarak sosyal medyada yaymış. Beraatimi istiyorum" dedi.

"Böyle bir uygulama vardı"

Sanık itfaiye eri Gürbüz A.'da ifadesinde "Gelen misafirleri ve merak edenleri itfaiye araçlarına bindiriyorduk. Böyle bir uygulama vardı, Saniye Kılıç da yaklaşık 3-4 metre kadar itfaiye aracını sürdü. İtfaiye eri Bahadır Karamanlı zaten olay sırasında olay yerinde değildi. Suç kastım yoktur, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Davanın geçen 28 Mart'ta görülen ikinci duruşmasında diğer sanık Bahadır Karamanlı da ifade verdi. Karamanlı,

"Aracın kullanılmasında sorumluluğum yoktur. Araçların anahtarları devamlı üzerlerinde durur. Suçsuzum" dedi.

Sanıklar beraat etti

Sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mütalaasını veren savcı, sanıkların beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.