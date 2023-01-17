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İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırlayan örgüte operasyon

İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırlayan örgüte operasyon
17.01.2023 11:07

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Son dakika haberi... İzmir merkezli 18 ilde sahte rapor düzenleyen şebekeye operasyon yapıldı, sahte engelli raporu düzenleyen ve aralarında doktorların da olduğu 380 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Son dakika haberi... İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu düzenleyen ve aralarında hastane çalışanları, doktor, devlet memuru, organizatör, sahte rapor sahiplerinin de olduğu 380 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

DEV OPERASYON BAŞLATILDI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı.

İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı. Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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