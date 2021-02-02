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İzmir depreminde İnci Okan'ı kurtaran Edanur Doğan bu kez otobüste doğum yaptırdı!

İzmir depreminde İnci Okan'ı kurtaran Edanur Doğan bu kez otobüste doğum yaptırdı!
02.02.2021 13:57
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İzmir depreminde enkaz altındaki İnci Okan ile köpeği ‘Fıstık’ı kurtaran, Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden (UMKE) Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı. Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan Ceylan Kaya'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.


İzmir depreminde görev yaparken, enkaz altındaki İnci Okan (16) ile köpeği 'Fıstık'ı kurtaran, Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden (UMKE) Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı.

Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan Ceylan Kaya'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.

Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim koyulmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı.

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