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SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük provokasyonunda flaş gelişme: 101 şüphelinin üniversiteyle bağlantısı yok

SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük provokasyonunda flaş gelişme: 101 şüphelinin üniversiteyle bağlantısı yok
02.02.2021 14:08
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Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan 108 kişi hakkında açıklama yaptı. 7 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilirken, gözaltındaki 101 kişini üniversiteyle bağlantısının olmadığı ortaya çıktı.


Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen provakatif gösteriler sırasında gözaltına alınan 108 şüpheliden sadece 7'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıktı.

İstanbul Valiliği'nden konuyla iligli yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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