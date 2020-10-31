İzmir depreminde 24 kişinin enkaz altında kaldığı Emrah Sitesi'nden acı haber!

İzmir depreminde enkaz haline gelen Emrah Sitesi'nden acı haber geldi. 24 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği Emrah Sitesi'nin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir depreminin vurduğu diğer bir bina olan Emrah Sitesi ise 2 blok ve 28 daireden oluşuyor. Binalardaki çalışmalar vinç yardımıyla devam ediyor.

Ekipler çevrede sessizliği sağladıktan sonra "Sesimi duyan var mı, sizi kurtarmaya geldik, duyuyorsanız bulunduğunuz yere vurun." diyerek içeriden ses duymaya çalışıyor. Ayrıca arama cihazıyla enkazda herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol ediyor. Sitenin çevresinde birçok araç zarar görmüş durumda.

ACI HABER GELDİ

Sabah saatlerine kadar devam eden çalışma sonunda, 24 kişinin bulunduğu enkadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.