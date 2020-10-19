İYİ Partili Ümit Özdağ'dan itiraf: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü

Son dakika haberleri... İYİ Partili İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon programında FETÖ itirafında bulundu. Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı aynı zamanda FETÖ'den hapis yatan Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... İYİ Partili İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon programında FETÖ itirafında bulundu. Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı aynı zamanda FETÖ'den hapis yatan Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.