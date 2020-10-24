İyi Parti’deki FETÖ ağından şüpheli para transferleri çıktı: Enver abiye destek

İyi Parti’deki FETÖ ağından şüpheli para transferleri çıktı. MASAK, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun babası Orhan Kavuncu’nun FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı’ya şoförünün hesabı üzerinden ‘Enver abiye destek’ notuyla para transferleri yaptığını tespit etti.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar'a çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 27 Mart 2019 tarih ve 2019-468-92 sayılı Mali Analiz Raporu'nda; Orhan Kavuncu tarafından Nizamettin Afşar hesabına "Enver Abiye Destek" açıklamalı çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Enver Altaylı; Buğra Kavuncu'nun dayısı..

ALTAYLI: NİZAMETTİN AFŞAR 26 YILDAN BU YANA TANIDIĞIM EVLADIM GİBİ SEVDİĞİM AİLEMDEN GÖRDÜĞÜM KİŞİ

Enver Altaylı, 26 Ağustos 2017 tarihli ifadesinde; Orhan Kavuncu'nun para transferinde bulunduğu Nizamettin Afşar'ı 26 yıldır tanıdığını söyledi.

Altaylı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Nizamettin Afşar'ın evinde bulunduğunu hatırlatarak, "15 Temmuz günü Ankara'da Nizamettin Afşar'ın Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan ikametindeydim. Nizamettin Afşar benim 26 yıldan bu yana tanıdığım evladım gibi sevdiğim ailemden gördüğüm bir şahıstır. Benim her şeyim ile ilgilenir. Ankara'da bulunduğum süre içerisinde şoförlüğümü de yapar" ifadelerini kullandı.







ENVER ALTAYLI'NIN HERHANGİ BİR ÇALIŞMA KAYDINA RASTLANMADI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın Mali Analiz Raporu'nda Enver Altaylı'nın muhasebat kaydına göre herhangi bir çalışma kaydına rastlanmadığına dikkat çekiliyor.

CIA MENSUBU RUSİ NASAR VE OĞLU ERKİN E. NASAR İLE ARALARINDA YÜKSEK MEBLAĞLARDA VE ÇOK SAYIDA SWİFT İŞLEM KAYDI BULUNUYOR

Raporda; Enver Altaylı'nın CIA mensubu Rusi Nasar ve oğlu Erkin E. Nasar ile aralarında yüksek meblağlarda ve çok sayıda swift işlem kaydı bulunduğuna dikkat çekiliyor. Raporda; Enver Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar ile aralarında yoğun para transfer ilişkisi bulunduğu ifade edildi.

MASAK raporunda; Nizamettin Afşar ile Afganistan ve Pakistan uzmanı Micheal Semple arasında para transfer ilişkilerinin bulunduğu, Nizamettin Afşar'ın Enver Altaylı ve eşi Lütfiye Onur Altaylı adına kayıtlı hatların faturalarını ödediğine dikkat çekiliyor.

MİCHAEL GREGORY SEMPLE; İNGİLİZ HÜKÜMETİ İLE BAĞLANTILI OLARAK ÇALIŞAN İRLANDALI AKADEMİSYEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; İngiliz hükumeti ile bağlantılı olarak Afganistan'da faaliyetler yürüten İrlandalı Akademisyen Michael Gregory Semple ile birlikte bazı Taliban unsurlarını da dahil ederek Afganistan'daki güç dengelerine müdahaleye yönelik çeşitli girişimlerde bulunduğu, Türkiye'ye geldiği dönemlerde sivil/asker/yargı bürokrasisinden üst düzey temaslar kurmaya çalıştığı, hükümete muhalif yeni oluşum çalışmaları yürüten siyasi gruplarla bağlantısının olduğu yönünde tespitlerde bulunulduğuna dikkat çekiliyor.

Enver Altaylı'nın telefon rehberinde "Michael Semple" ibaresi ile kayıtlı "4477806xxxxx" GSM numarası ile 92 kez toplamda 2 saat 52 dakika 26 saniye görüşme yaptığı tespit edildi. Bu görüşmelerin 76'sının Enver Altaylı'nın araması sonucu, 14'ünün Michael Semple'nin araması sonucu olduğunun tespit edildi.





İddianamede; Afganistan ve Pakistan Uzmanı Michael Semple ile yoğun irtibat kaydı bulunan Nizamettin Afşar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce 13 Temmuz 2016 tarihli birçok görüşme yapılan Hidayet Kara ve birçok farklı yabancı ülke görüşme kaydı bulunduğuna dikkat çekiliyor.

ENVER ALTAYLI'NIN 42.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın; "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından 42.5 yıla kadar hapsi isteniyor.



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima etmişti.

Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını hatırlatark, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.







