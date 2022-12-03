İYİ Parti'de kriz patlak verdi! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile genel merkez arasında büyük gerilim

2023 seçimleri yaklaşmasına rağmen masada süren adaylık krizinin yanında 6 benzemezin kendi partilerinde de kriz eksik olmuyor. Masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti'de büyük bir kriz patlak verdi.







Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, bir televizyon kanalında yayınlanan programda çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek İYİ Parti Ankara İl Kongresi öncesi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile genel merkez arasında büyük gerilimlerin yaşandığını söyleyen Yardakaş, Ümit Dikbayır, Cihan Paçacı, Ömer Karakuş ve Metin Ergun'un birlikte hareket ederek Koray Aydın'ı etkisizleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.







Barış Yarkadaş'ın aktardığı çarpıcı kulis bilgisi şöyle: Şimdi İYİ Parti'ye baktığımızda, İYİ Parti'deki kongre süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Kimi yerlerde de gerilimle devam ediyor. Bazı yerlerde videolar düştü, hiçte hoş olmayan görüntülerdi.

ANKARA'DA CİDDİ BİR ÇEKİŞME VAR

Önümüzdeki dönem Ankara İl Kongresi var. Ankara İl Kongresi'nin önemi şu; Ankara'da hakikaten ciddi bir çekişme var. Bir İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın bir yandan da genel merkezde Ümit Dikbayır, Cihan Paçacı, Ömer Karakuş ve Metin Ergun'un birlikte hareket ederek bir anlamda Koray Aydın'ı etkisizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz.







Bu tartışma hem Çankaya'da hem de Ankara'nın 2. Büyük ilçesi Mamak'ta da devam ediyor. Pazar günü iki ilçenin de ilçe başkanı seçimleri var. Eğer bu ilçe başkanı seçimlerinde Koray Aydın istediği performansı göstermezse partideki etkinliğini de ciddi anlamda kaybeder.







BANA KARŞI BİR TUTUM MU VAR?

Sanırım Koray Aydın bunu gördüğü için geride bıraktığımız günlerde parti içinde parti çevresinde bir bilgi paylaşıyor, bir yorum yapıyor daha doğrusu. 'Bana karşı bir tutum mu var?' diye yakın çevresine soruyor.







İSTENMEDİĞİM YERDE DURMAM

Koray Aydın Biraz sitem ediyor, biraz şikayet ediyor, hatta iddiaya göre 'Ben istenmediğim yerde durmam' diyor.







MERAL AKŞENER GÖNÜL ALMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Koray Aydın'ın bu serzenişini duyduğu ve kendisiyle görüşerek birazda gönül aldığı söyleniyor.







KORAY AYDIN'A KARŞI BİRLEŞMİŞLER

Tabii şu kongrenin önemi şu buradan çıkacak yönetimler İYİ Parti'nin rotasını da belirleyecek. Eğer İYİ Parti'de Koray Aydın ya da Genel Merkez ağırlığı ortaya çıkarsa, çünkü genel merkezde birçok insan Koray Aydın'a karşı birleşmiş gibi duruyorlar. Benim edindiğim bilgiye göre. Orada da bir tartışma var. Buda İYİ Parti'nin önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adayını belirleme ya da oradaki rolüne ilişkin ciddi bir emare verecek. Koray Bey'in Kemal Bey'in adaylığına sıcak bakmadığını biliyoruz. Cihan Paçacı'da Kemal Bey'e sıcak bakmıyor. Ama burada İYİ Partililer en nihayetinde Meral Hanım'ın dediğine bakarlar.