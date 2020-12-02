Son dakika: Türkiye'de ve İstanbul'da koronavirüs vakalarının artmasıyla yeni kararla alınıyor. Beyoğlu İlçe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren aynı anda sadece 7 bin kişi bulunabilecek. Bu kurala uyulmadığı takdirde ise caddenin komple yaya trafiğine kapatılması gündemde.

Son dakika haberine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de koronavirüsle tedbirleriyle ilgili yeni alınan kararlar ardı ardına alınıyor.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de İstanbul Beyoğlu'ndaki İstikal Caddesi'yle ilgili alınan yeni kararı aktardı. Buna göre İstiklal Caddesi'ne yarından itibaren sadece 7 bin kişi alınacak.

"3 METREKAREYE BİR KİŞİ"

Muhabir şunları söyledi "İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren önlemler alınmaya başlanıyor. Edindiğim bilgiye göre yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne 3 metrekareye 1 kişi düşecek.

İstiklal Caddesi'nin girişinden tünel sonuna kadar, bu caddenin sonuna kadar toplamda 7 bin kişi olacak.

"DRONE'LAR DENETLEYECEK"

Drone'larla sık sık görüntü alınacak. Göz kararıyla bakılacak ve metrekare yöntemiyle… Drone'larla görüntü alınıp 3 metrekareye 1 kişinin düşmesi sağlanacak.

TAMAMEN KAPATILMA GÜNDEMDE

Önüne geçilemezse girişler kapatılacak. İstiklal Caddesi girişine bariyerler konulmuş.

Şöyle bir planlamaya gidildi, yarın hayata geçmesi planlanıyor. İstiklal Caddesi'ne gelenler sağdan giriş yapacak, herkes bu yönden giriş yapacak.

Çıkış yapacaklar ise diğer taraftan yapacak. Giriş ve çıkışlar iki farklı yönden yapılacak, tramvay yolu ise boş bırakılacak.

Beyoğlu Belediyesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bu yönde karar aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları da devam edecek."