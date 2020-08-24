İstanbul'un göbeğindeki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

24.08.2020 09:55

Okmeydanı’nda bir iş yerinin önünde arkadaşıyla dürüm yiyen 25 yaşındaki genç, oturduğu esnada şapkalı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanarak yere düşen genç, silahını çekerek saldırganların arkasından ateş açtı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, saldırganlar ise koşarak kayıplara karıştı.