Karadeniz’de selin vurduğu illerden biri de Rize. Şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı heyelan nedeniyle bölgede 5 ev de boşaltıldı. Rize’deki hasarı görüntülemek için çekim yapan A Haber ekibinin kayıtta olduğu dakikalarda heyelan meydana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameramanımız Yüksel Akalan’ın canını zor kurtardığı anlar böyle kaydedildi.
Karadeniz'de sel felaketi! A Haber ekibi Rize'de canını zor kurtardı
24.08.2020 10:13
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