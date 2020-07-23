İstanbullular dikkat! Ayasofya Camii’nin açılışı sırasında hangi yollar kapatılacak?

23.07.2020 11:59

86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ayasofya Camii, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. İstanbul Emniyeti, 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, yarın cemaatine kavuşacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu nedenle perşembe ve cuma günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 24 Temmuz Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR



23.07.2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 20.00'DAN İTİBAREN KAPATILACAK YOLLAR

1- Ankara Caddesi

2- Ord.Prof.Dr. Cemil Birsel Caddesi,

3- Sarayburnu Gülhane Caddesi,

4- Ahırkapı Caddesi,

5- Aksakal Sokağı,

6- İshakpaşa Caddesi,

7- Küçükayasofyadan Torun Sokağa Katılım,

8- Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak,

9- Peyhane Sokak,

10- Klodfarer Caddesi,

11- Babıali Caddesi,

12- Alayköşkü Caddesi,

13- Gülhane İçerisi,

14- Alemdar Caddesi (Taramvay Yolu),

15- Tarihi Yarımadaya Bağlanan Yollar.



Alternatif Yollar

1- Vatan Caddesi,

2- Millet Caddesi,

3- Balat Sahil – Atatürk Bulvarı,

4- D 100 Kuzey Güney,

5- Rauf Orbay Caddesi,

6- Atatürk Köprüsü,

7- Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecektir.

24.07.2020 CUMA GÜNÜ SAAT 05.00'DAN İTİBAREN KAPATILACAK YOLLAR

1- Ankara Caddesi,

2- Sahil Kenedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan Arası Çıkan Tüm Cadde ve

Sokaklar,

3- Alemdar Caddesi,

4- Galata Köprüsü,

5- Namık Kemal Caddesi,

6- Ordu Caddesi,

7- 10. Yıl Caddesi Topkapı Tünelden Sahil İstikametine,

8- Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk Köprüsünden Sirkeci İstikametine,

9- Gazi Mustafa Kemal Caddesi,

10- Ekrem Kurt Bulvarı Hipodrom Önünden Sahil İstikametine,

11- Ahırkapı Caddesi Sultanahmet İstikametine,

12- İshakpaşa Caddesi,

13- Aksakal Sokak,

14- Ebusuud Caddesi,

15- Küçükayasofya Caddesi,

16- Torun Sokak,

17- Tavukhane Sokak,

18- Nakilbent Sokak,

19- Klodfarer Caddesi,

20- Peykhane Caddesi,

21- Cemal Yener Tosyalı,

22- Revani Çelebi Sokak,

23- Hacı Kadın Caddesi,

24- Divanyolu Caddesi,

25- Piyeloti Caddesi Kadırga Caddesinden İtibaren,

26- Dostluk Yurdu Sokak,

27- Babıali Caddesi,

28- Alayköşkü Caddesi,

29- Gülhane Parkı Girişleri,

30- Hayriye Tüccarı Caddesi,

31- Şehzadebaşı Caddesi,

32- Hükümet Konağı Caddesi,

33- İmran Öktem Caddesi,

34- Reşadiye Caddesi,



Alternatif Yollar

1- Vatan Caddesi,

2- Millet Caddesi,

3- Balat Sahil,

4- Atatürk Bulvarı,

5- D 100 Kuzey Güney,

6- Rauf Orbay Caddesi,

7- Türkeli Caddesi,

8- Atatürk Köprüsü,

9- Fevzipaşa Caddesi güzergâhları kullanılabilecektir.

Sema Alim Dalgıç/Sabah