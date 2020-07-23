86 yıl müze statüsünde olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden cami hürriyetine kavuşan Ayasofya'da, ilk ibadet heyecanı sürüyor. Camide hazırlıklar sürerken Amenerrasulü okunarak ses sistemi ve akustik kontrol edildi.
Ayasofya'da, Amenerrasulü okunarak ses sistemi ve akustik kontrol edildi
23.07.2020 11:25
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