Ayasofya'da, Amenerrasulü okunarak ses sistemi ve akustik kontrol edildi

23.07.2020 11:25

86 yıl müze statüsünde olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden cami hürriyetine kavuşan Ayasofya'da, ilk ibadet heyecanı sürüyor. Camide hazırlıklar sürerken Amenerrasulü okunarak ses sistemi ve akustik kontrol edildi.