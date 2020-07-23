Haberler Video Haber Videoları Ayasofya'da, Amenerrasulü okunarak ses sistemi ve akustik kontrol edildi

Ayasofya'da, Amenerrasulü okunarak ses sistemi ve akustik kontrol edildi

Ayasofya'da, Amenerrasulü okunarak ses sistemi ve akustik kontrol edildi
23.07.2020 11:25

86 yıl müze statüsünde olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden cami hürriyetine kavuşan Ayasofya'da, ilk ibadet heyecanı sürüyor. Camide hazırlıklar sürerken Amenerrasulü okunarak ses sistemi ve akustik kontrol edildi.


Haber Videoları