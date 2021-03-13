İstanbul'dan kaçan banka soyguncusu Ağrı'da yakayı ele verdi

İstanbul'da bir banka şubesinden iki gün önce bıçak tehdidiyle soygun yaptıktan sonra kaçan zanlı Ağrı'da yakalandı. Yağmadan elde ettiği parayla borçlarını ödediği tespit edilen şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Mart'ta Eyüpsultan ilçesi Rami Cuma Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen yüzü maskeli bir kişinin bıçaklamak ve gaz sıkmak suretiyle güvenlik görevlisi E.T.'yi (35) etkisiz hale getirerek kasada bulunan yaklaşık 90 bin parayı alarak kaçması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan inceleme neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.'nin (34) olay sonrası hava yoluyla Erzurum'a, daha sonra buradan da kara yoluyla Ağrı'ya gittiği belirlendi.

BORÇLARINI ÖDEDİ

Zanlının ikametinde yapılan aramada; 2 bin avro ve 3 bin 600 lira ele geçirilirken, yağmadan elde ettiği parayla borçlarını ödediği tespit edildi.

Şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Emniyeti ekiplerinin Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yürüttükleri çalışma sonucunda şüpheli, Ağrı'da bir spor salonunda gözaltına alındı. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.