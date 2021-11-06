SON DAKİKA: İstanbul sis durumu! Megakent sis altında kayboldu
Son dakika haberleri... İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini gösteriyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Gece saatlerinde ise ortaya seyrine doyulmaz manzaralar çıktı. İşte o manzaralar ve İstanbul'da sisin son durumu...
06.11.2021 09:23
- Son Güncelleme: 06.11.2021 10:24
Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü. Öte yandan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı.
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İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.
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