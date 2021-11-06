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Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul sis durumu! Megakent sis altında kayboldu

SON DAKİKA: İstanbul sis durumu! Megakent sis altında kayboldu

Son dakika haberleri... İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini gösteriyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Gece saatlerinde ise ortaya seyrine doyulmaz manzaralar çıktı. İşte o manzaralar ve İstanbul'da sisin son durumu...

06.11.2021 09:23 - Son Güncelleme: 06.11.2021 10:24
SON DAKİKA: İstanbul sis durumu! Megakent sis altında kayboldu

Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı.

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SON DAKİKA: İstanbul sis durumu! Megakent sis altında kayboldu

Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü. Öte yandan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı.

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SON DAKİKA: İstanbul sis durumu! Megakent sis altında kayboldu

İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.

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SON DAKİKA: İstanbul sis durumu! Megakent sis altında kayboldu

İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER
Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız,

SON DAKİKA: İstanbul sis durumu! Megakent sis altında kayboldu

"Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok.

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