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İstanbul'da yeni çile! Yürüyen merdivenler yürümüyor! Vatandaş isyanda

İstanbul'da yeni çile! Yürüyen merdivenler yürümüyor! Vatandaş isyanda
01.11.2021 11:15
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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB yönetimine geldiği günden bu yana İstanbullunun adeta yüzü gülmüyor. Hizmet etmek bir yana dursun var olanı da koruyamayan Ekrem İmamoğlu'na vatandaşın tepkisi her geçen gün daha da artıyor. Son olarak haftanın ilk iş gününde İstanbul'un en işlek yeri olan Taksim'de metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor. Yürüyen merdivenleri kullanmadığı için bastonu ile güçlükle basamaklardan inen Hafız Ali Mermer "CHP'nin hiçbir zaman kimseye faydası olmamıştır. Bilhassa Kılıçdaroğlu boşuna konuşuyor. Oy istiyor ama Kılıçdaoğlu'na oy moy yok" dedi.

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