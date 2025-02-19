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İstanbul’da yarın 20 Şubat okullar tatil edildi!
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İstanbul'da yarın (20 Şubat) okullar tatil edildi!

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 16:24

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

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