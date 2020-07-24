İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya'ya giden vatandaşlar Hz. Muhammed'in Mekke'ye girerken okuduğu tekbiri okudu

24.07.2020 11:58

Danıştay’ın kararı ile 86 yıllık hasret bitiyor. Ayasofya’da ilk namaz bugün kılınacak. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar Ayasofya’ya akın etti. Vatandaşların Ayasofya’ya giderken Hz. Muhammed’in Mekke’ye girerken okuduğu tekbiri okuması tüyleri diken diken etti.

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek kendilerine yer bulmaya çalışan vatandaşlar koşarak alana giriş yapıyor.

İnsan selini andıran görüntülerde vatandaşların mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

İSTANBUL TEKBİRLERLE İNLEDİ

İstanbul, Hz. Muhammed'in (s.a.s) Mekke'yi fethettikten sonra binlerce Müslüman ile birlikte şehre girerken okuduğu tekbir ile inledi.