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İstanbul'da metrobüs arızası vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Cevizlibağ’da metrobüsün arızalandı. Durakta yoğunluk oluşurken, şoförün yolculuk esnasında telefonla konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Cevizlibağ'da metrobüsün arızalandı. Durakta yoğunluk oluşurken, şoförün yolculuk esnasında telefonla konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cevizlibağ metrobüs durağına seyir halindeki 34 TR 6170 plakalı bir metrobüste aniden arızalandı. Şoför metrobüsü durdurarak yolculara teknik bir sorun yaşandığını bildirdi.
Arızanın ardından metrobüs durağa çekilip tüm yolcular indirildi. Yolcular bir süre durakta bekledikten sonra gelen başka bir metrobüse binerek yollarına devam etti. Arıza nedeniyle durakta kısa süreli yoğunluk oluştu. Arıza öncesi şoförün telefonla konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Doğan Şenol, " Metrobüs arıza yaptı. Bizi aşağıya indirdiler. Ya klima çalışmıyor ya arıza yapıyor, ya kaza yapıyor. Kaç kişi can verdi. Bunlara bir çözüm istiyoruz artık. Bu şekil olmaz. Şoför telefonla görüşüyordu fren sistemi arızaya girdi. Kimse bedava binmiyor ki herkes parasını ödüyor. Ek seferde koymuyorlar insanlar üst üste gidiyor. Bir çok vatandaş istediği saate işe gidemiyor"dedi.

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