Malatya'da elektrik kablosu odunluğa düşüp yangına neden oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde elektrik direğinden kopan kablo, bir odunluğun üzerine düşerek yangına sebep oldu. Olay, Hanımınçiftliği Mahallesi Ali Rıza Gecebeyi Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre kopan elektrik kablosu, odunlukta tutuşmaya yol açtı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.