İstanbul'da 'kira ödemedin' cinayeti: Ölü ve yaralılar var! Ailecek tutuklandılar

İddiaya göre, Tekstilci Mahmut Sami Evci, (48) dükkan sahini Belgin Karaca'dan (56) Beykoz Yeni Mahalle'deki dükkanı kiralayarak tekstil atölyesi için kullanılan bir depo haline getirdi. Evci, son ayın kirasını ödemediği için taraflar arasında gerginlik oluştu. Aralarındaki bu anlaşmazlık nedeniyle dükkanın boşaltılması kararlaştırıldı.



PARK YERİ TARTIŞMASI CİNAYETE GİTTİ

Ancak iddiaya göre geçtiğimiz salı günü saat 17.30 sıralarında, Sevim Merve Hocaoğlu aracını kendi dükkanlarının önüne park etti. Kiracıları ise buraya park etme malzeme taşıyoruz dedi. Ancak bu konuşmayı duyan anne Belgin Karaca araya girdi. Sevim Merve Hocaoğlu, dükkanın önünden arabayı kaldırırken annesi Belgin Karaca, 'Hem kirayı vermiyorlar hem de sana arabayı kaldırmanı mı söylüyorlar' diyerek tepki gösterdi. Burada başlayan tartışmaya Belgin Karaca'nın oğlu Salim Emre Hocaoğlu'da (24) dahil oldu.



1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Dükkan içine taşınan tartışma sırasında dükkan sahipleri, dükkanın içerisindeki eşyaları sağa sola dağıtmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Salim Emre Hocaoğlu, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Evci ve yanındakilere sallamaya başladı. Bıçaklı saldırıda Mahmut Sami Evci, kuzeni Halit Evci(39) ve Afganistanlı atölye çalışanı Bahran Parvizi (26)yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Salim Emre Hocaoğlu kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mahmut Sami Evci hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU TUTUKLANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Belgin Karaca ve kızını olay yerinde gözaltına aldı. Salim Emre Hocaoğlu'da Beykoz'da araçla kaçmak isterken kovalamaca ile yakalandı. 9 suç kaydı olan Salim Emre Hocaoğlu, emniyetteki ifadesinde, "Bıçağı salladığımı hatırlıyorum ama kime değdiğini hatırlamıyorum. Bıçağı da denize attım." dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan anne ve 2 çocuğu tutuklanarak cezaevine gönderildi.