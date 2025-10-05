İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak

İstanbul'da "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sırasında A Haber'e konuşan bir vatandaş, "Benim yeni bir evladım oldu. Daha 7 günlük, onun için bugün buradayım. Filistin halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Her zaman yanlarındayız. Bizim dinimizde kuşlar her zaman filleri yener. Ben bugün evladım için buradayım ama bir gün evladım da kendi evlatları için orada olacak Allah'ın izniyle. Biz hepimiz bu nesli öyle bir büyüteceğiz ki bu nesil öyle güçlü olacak ki bir gün İsrail yok olacak. Biz belki bugün bir kıvılcım aşıladık ama yarın evlatlarımız cihad aşkıyla yanacak." ifadelerini kullandı.