İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.