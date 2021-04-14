RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
14.04.2021 12:22
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.


İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

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