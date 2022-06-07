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İstanbul'da 7 milyon liralık foreks vurgunu! 7 kişi gözaltında

İstanbul'da 7 milyon liralık foreks vurgunu! 7 kişi gözaltında
07.06.2022 11:52

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Yasadışı foreks işlemleriyle yaklaşık 7 milyon 300 bin TL dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen bir şüpheliyle birlikte 4 firari hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.  Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 adet '9x19' fişek, 45 bin TL, 25 bin 785 Dolar, 3 bin 730 Euro ve birçok dijital materyale el konuldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, yasadışı foreks işlemleriyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin, internet sitesi üzerinden müşteri buldukları, topladıkları paraları banka hesaplarında toplayararak, paravan şirketler ve Kapalıçarşı'daki bir kuyumcu üzerinden çevirdikleri belirlendi.

DOLANDIRDIKLARI PARAYI 'ALTIN ALIM ÜCRETİ' GİBİ GÖSTERDİLER
Şüphelilerin dikkat çekmemek için paravan hesaplara para gönderirken açıklama kısmına 'altın alım ücreti' yazdırdığı, limit üstüne çıkan tutarın bir kısımını aynı gün içinde nakit olarak çektiği, bir kısmını ise kendilerine ait diğer hesaplara yönlendirdikleri anlaşıldı.
Şüphelilerin bu yolla mağdurlardan yaklaşık 7 milyon 300 bin TL haksız gelir elde ettikleri tespit edildi.

Foreks işlemleriyle 4 şirket üzerinden dolandırıcılık yapan 12 şüpheli hakkında İstanbul, Hatay ve Mersin'de operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 7'si gözaltına alınırken, bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen bir şüpheliyle birlikte 4 firari hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 adet '9x19' fişek, 45 bin TL, 25 bin 785 Dolar, 3 bin 730 Euro ve birçok dijital materyale el konuldu.

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