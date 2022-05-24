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İstanbul Zeytinburnu'nda kaçak göçmenlere operasyon: 54 kişi sınır dışı edilecek

İstanbul Zeytinburnu'nda kaçak göçmenlere operasyon: 54 kişi sınır dışı edilecek
24.05.2022 19:35

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İstanbul Zeytinburnu'nda kaçak göçmenlere yönelik emniyet güçlerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 54 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı.

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Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

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