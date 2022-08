İstanbul sular altında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise harikalar diyarında! Vatandaşın isyanını görmedi ekibine teşekkür etti

İstanbul yine sular altında kaldı. Günlerdir Meteoroloji, AFAD ve yetkililerin yaptığı uyarıların ardından kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren beklenen yağış başladı. Yağış özellikle etkisini sabahın erken saatlerinden itibaren arttırırken, yağmurun etkisiyle birlikte yine çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt Yenikent Mahallesi çivarındaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Evlerine ve iş yerlerine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Mehmet Akbir, "20 senedir Esenyurt'tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş" dedi.

HARAMİDERE TAŞTI

etkili olan yağışlardan dolayı Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde boşaltılan evlerin bodrum katları yine suyla doldu.

CAMİLERE KUM TORBALI ÖNLEM

Pınar Mahallesi'ndeki İrşad Camii'nde vatandaşlar kendi imkanlarıyla baskın önlemi aldı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi. Taşkın olmasın diye cami önündeki mazgal ızgaraları kaldırıldı.

ARAÇLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Metrobüs yolunda yağış sonrası oluşan su birikintilerinin araç geçişlerinde yola sıçraması sebebiyle E-5 karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Metrobüsün geçmesiyle birlikte sular altında kalan bir aracın sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

VATANDAŞ İSYANDA İMAMOĞLU İSE HARİKALAR DİYARINDA!

İstanbullu tüm bu sorunlarla uğraşırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şehir genelinde olağanüstü önlemler alındığını iddia ederek, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. İstanbul'da hiçbir sorun yaşanmıyormuş gibi 6300 personelin sahada olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Şunu ifade edeyim; gerçekten gururla ifade etmek isterim ki binlerce çalışanımızla bu tür anları çok iyi deneyimlemiş ve çok doğru yerlerde çok doğru noktalarda hazır bulunan bir ekibimiz var." dedi.

Yine AKOM'la yan yana olan İstanbul su hareketlerini izlediğimiz koordinasyon merkezimiz olan İSKOM'dan yayın yapıyoruz. AKOM'u daha iyi hizmet eder hale getirici çalışmalarımız sürdüğü için sizlere buradan sesleniyoruz.

Yağışla geçen bir süreci yaşıyoruz. Dünden beri aslında İstanbul'da süren bir hava koşulu söz konusu. Bugün şiddetini biraz daha artıran bir durumda. Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımla biraz önce yaptığımız toplantıda yaklaşık 60 kiloyu bulan yağışları görmeye başladı. Özellikle Boğaz hattında Sarıyer-Beykoz hattında. Bu yağış oranına kadar yükselen bir süreci yaşıyoruz.

Gün boyu devam edecek. Açıkçası yarın dahil bir yağış takvimi içerisindeyiz. Dolayısıyla elbette bu tespitle vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve bütün vatandaşlarımızın tedbirli bir şekilde dışarıya çıkmasını ya da sahada bulunmasını öneriyorum. Şunu ifade edeyim; gerçekten gururla ifade etmek isterim ki binlerce çalışanımızla bu tür anları çok iyi deneyimlemiş ve çok doğru yerlerde çok doğru noktalarda hazır bulunan bir ekibimiz var. Şu anda 6300 personelimizle sahadayız. 2155 araç, iş makinesi ve ekipmanla birlikte anında müdahale edebilir durumdayız. Bu denli ortamlarda çok hazırlıklı bir ekibimizin olduğunu bütün hemşerilerime gururla ifade edebilirim.

Bazı kronik sorunlu alanların tümüne yapmış olduğumuz müdahalenin aslında bugün meyvesini topluyoruz diyebilirim. Belki de küçük bir yağışta bile çok sorunlu ortamları manzaraları yaşadığımız meydanlarda kavşaklarda bunu oldukça minimize etmiş durumdayız.