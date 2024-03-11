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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Mart 2024, 17:35 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024, 17:58

İstanbul oruç kaçta açılıyor? 11 Mart Pazartesi İftar vakitleri 81 il? (İst iftar saati 2024)

İftara kaç saat kaldı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile birlikte, İstanbul'da yaşayanlar da dahil olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki Müslümanlar için oruç ve sahur vakitleri belli oldu. İftar vakti, her gün güneş battıktan sonra başlar. 2024 yılı Ramazan ayı boyunca iftar vakitleri, ülkemiz genelinde 18:30 ile 19:45 arasında değişecektir. İşte 81 ilin 11 Mart Pazartesi İftar saatleri...

Bugün 2024 Ramazan ayının ilk orucuna niyet edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilen verilere göre Ramazan'ın ilk günü yani bugün 6 ilde 13 saat 23 dakika ile en uzun, 12 ilde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Tüm illere ait Ramazan ayı iftar saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanan İmsakiye 2024 sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL İFTAR SAATİ
2024 Ramazan ayının ilk günü yani 11 Mart Pazartesi bugün İstanbul iftar saati19.13, Ankara iftar saati 18.58 ve İzmir iftar saati 19.21 olarak tespit edildi.

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