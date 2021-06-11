İstanbul merkezli 4 ilde "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne operasyon

Son dakika haberine göre, İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 27 şüpheliye yönelik 53 adrese baskın yapıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.



Özel harekat polisleri de operasyona destek verdi. Bahçelievler, Fatih ve Pendik ilçelerinin de aralarında bulunduğu birçok adrese yapılan baskınlarda evler didik arandı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Esenler Sokak'taki bir ev ve Pendik Çamlık mahallesi Lalezar Sitesi'nde bir otomobilde arama yapılarak 2 şahıs gözaltına alındı.

Ekiplerin operasyonla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.