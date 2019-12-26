İstanbul Maltepe'de apartman önüne bebek bırakan kişi kamerada

Maltepe'de yeni doğmuş bir kız çocuğunu apartmanın önüne bırakıldı. Bebek İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, bebeği apartmanın önüne bırakmaya giden kişi güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Maltepe'de apartman önüne bebek bırakan kişi kamerada26.12.2019 01:29
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