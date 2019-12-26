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İstanbul Maltepe'de apartman önüne bebek bırakan kişi kamerada

26.12.2019 01:29

Maltepe'de yeni doğmuş bir kız çocuğunu apartmanın önüne bırakıldı. Bebek İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, bebeği apartmanın önüne bırakmaya giden kişi güvenlik kameralarına yansıdı.


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