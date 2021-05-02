İstanbul Kuyumcukent'te büyük vurgun! 60 kilogram altını duyan oraya koştu

Son dakika haberi... İstanbul Kuyumcukent'te altın atölyesi sahibi 2 kişi, 60 kilogram altın dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alındı. Mağdur olduğunu öne süren firma sahipleri ise Kuyumcukent'teki atölye önünde toplandı.