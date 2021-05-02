İstanbul Kuyumcukent'te büyük vurgun! 60 kilogram altını duyan oraya koştu

Son dakika haberi... İstanbul Kuyumcukent'te altın atölyesi sahibi 2 kişi, 60 kilogram altın dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alındı. Mağdur olduğunu öne süren firma sahipleri ise Kuyumcukent'teki atölye önünde toplandı.
İddiaya göre; Kuyumcukent'te 1,5 yıldır faaliyet gösteren bir altın atölyesi sahibi 2 kişi, güvenini kazandığı yaklaşık 50 firmayı dolandırdı. Yaklaşık 30 milyon lira tutan 60 kilogram altının ortadan kaybolduğunu öne süren firma sahipleri şikayette bulundu. Kaçmaya hazırlandıkları iddia edilen atölye sahipleri Erkan L. A. ve Milad I., esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi. 1 kilo ile 10 kilo arasında değişen miktarda altınlarından olduğunu öne süren esnaf, avukatlarıyla birlikte firma önünde açıklama yaptı.