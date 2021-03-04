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İstanbul Havalimanı’nda ‘Tırnakçı’ operasyonu! 7 memur gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı’nda ‘Tırnakçı’ operasyonu! 7 memur gözaltına alındı
04.03.2021 09:06
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İstanbul Havalimanı’nda yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını Dolar ve Euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozan ve Türk lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları da el çabukluğu aldıkları tespit edilen veznede görevli 7 memura yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da 109 bin 713 Amerikan Doları, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz Sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi. Veznede görevli şüphelilerin yaptıkları havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.


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