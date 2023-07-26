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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 12:14

Kocasının gittiği masaj salonunu basan kadın ''Fuhuş'' iddiasıyla ortalığı birbirine kattı | VİDEO

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu bastı ve iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. SPA'nın kapısını tekmeleyen kadın masaj salonu çalışanlarıyla kavga etti. Öfkeli kadın etrafındaki kalabalığa "İçeride bir sürü adam köpükleniyor. Ben deli değilim" diyerek veryansın etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. Etrafa "İçeride bir sürü adam köpükleniyor. Ben deli değilim" diyen kadın, masaj salonunun kapısını tekmeleyerek çalışanlarla da kavga etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşinin birçok kez spa salonuna giderek masaj yaptırdığını öğrenen kadın, salonun olduğu adrese gitti. Eşinin orada olmadığını öğrenmesinin üzerine kadın, iş yerinin önünde bağırmaya başladı. Spa salonunda yasadışı fuhuş yapıldığını iddia eden kadın, "Ben deli değilim. İçeride bir sürü adam köpükleniyor" diyerek etraftaki vatandaşlara seslendi. Bir süre sonra iş yerinin etrafında toplanan kalabalık kadını sakinleştirmeye çalışırken bir adamın, "Bu şekilde burayı basarsanız haneye tecavüz etmiş olacaksınız ve siz suçlu olacaksınız. Zabıta, polis ile gelseniz daha iyi olur" demesinin üzerine kadın " Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi. Bir süre sonra sinirli kadın, spa salonunun kapısını tekmelemeye başladı. Bunun üzerine kapıyı açan iş yeri çalışanı, kadın ile kavga etmeye başladı. Vatandaşların müdahalesi ile ikili ayrılırken çalışan iş yerine geri döndü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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