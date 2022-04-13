RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Esenyurt'ta 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Esenyurt'ta 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
13.04.2022 12:18

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenen operasyonda 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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