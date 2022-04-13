İstanbul Esenyurt'ta 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenen operasyonda 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenen operasyonda 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu şebekesinin yüklü miktarda uyuşturucu hapı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 6 Nisan'da Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.