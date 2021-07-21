İstanbul Esenyurt son dakika! Taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ticari taksinin çarptığı kız çocuğu çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Görgü tanıkları ise kız çocuğunun durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yoldan karşıya geçmekte olan yaklaşık 12 yaşlarında yabancı uyruklu bir kız çocuğuna, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir taksi çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yaralı çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"ÇOCUĞUN DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"

Kazayı duyduktan sonra yardıma koşan vatandaşlardan İsmail Pelit, "Arkadaşımla oturduğumuz sırada, çarpma ve fren sesi duyduk. Koşarak gittik, baktık. Bir kız çocuğu yerde yatıyordu. Yardım etmeye çalıştık. Ambulansı ve polisi aradık. Çocuğun durumu çok kötüydü" dedi.

Furkan Özengi ise, "Olay yerine gittiğimizde kalp masajı yapıyorlardı. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Sağlıkçı arkadaşlar vardı, hemen müdahale ettiler" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taksinin çocuğu çarptıktan sonra, çocuğun yerde yaklaşık 20 metre sürüklendiği görülüyor.