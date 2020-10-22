İstanbul Büyükçekmece'de uçak düştü! Valilik'ten son dakika açıklama

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Büyükçekmece’deki Hezarfen Havaalanı yakınlarında bulunan Büyükçekmece Gölü yakınına bir eğitim uçağı düştü. Düşen uçakla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada: "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düşmüştür.'' ifadesine yer verildi.
İstanbul Valiliği; İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür. İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düşmüştür. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarılmıştır.