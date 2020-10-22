İstanbul Büyükçekmece'de uçak düştü! Valilik'ten son dakika açıklama

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Büyükçekmece’deki Hezarfen Havaalanı yakınlarında bulunan Büyükçekmece Gölü yakınına bir eğitim uçağı düştü. Düşen uçakla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada: "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düşmüştür.'' ifadesine yer verildi.