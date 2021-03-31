İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma! O anlar kamerada...

İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma çıktı. Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı. Silahlı çatışmaya dönüşen kavga sonrası 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çatışma anı kameraya yansıdı...

İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma çıktı. Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı. Silahlı çatışmaya dönüşen kavga sonrası 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çatışma anı kameraya yansıdı...