Haberler Video Haber Videoları İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma! O anlar kamerada...

İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma! O anlar kamerada...

İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma! O anlar kamerada...
31.03.2021 19:28
Ana Sayfa 02:13
Başakşehir'de silahlı çatışma!
Ana Sayfa 02:27
İşte Yavaş'ın yapmadığı...
Ana Sayfa 01:47
O tabloya rekor fiyat
Ana Sayfa 02:01
SON DAKİKA: AYM'den HDP...
Ana Sayfa 00:48
İstanbul'da sıra dışı hizmet!...
Ana Sayfa 01:10
Lüks villada dehşet! O anlar...
Ana Sayfa 07:52
21 aylık görev süresinde...
Ana Sayfa 02:04
2. el otomobillere yeni...
Ana Sayfa 08:24
TÜSİAD yine siyasete...
Ana Sayfa 03:24
2.8 milyon doz BioNTech aşısı...
Ana Sayfa 02:43
Cepteki tehlike!
Ana Sayfa 00:20
Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan...

İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma çıktı. Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı. Silahlı çatışmaya dönüşen kavga sonrası 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çatışma anı kameraya yansıdı...


İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma çıktı. Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı. Silahlı çatışmaya dönüşen kavga sonrası 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çatışma anı kameraya yansıdı...

Haber Videoları