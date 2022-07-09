Haberler Haber Videoları İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı! 1 kişi öldü

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı! 1 kişi öldü

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı! 1 kişi öldü
09.07.2022 11:34

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:31
Bayram klasiği! Acemi kasaplar...
Haber 02:59
Şinzo Abe kimdir? Türkiye ile...
Haber 04:36
Kurban eti nasıl saklanmalı,...
Haber 00:44
''Aids oldum'' Metresini...
Haber 02:06
Abe'nin ölümü sonrası akıllara...
Haber 01:22
"Silah tedarik şirketi ile...
Haber 00:48
Yumruk yumruğa yer verme...
Haber 01:38
Erdal Acar tutuklandı
Haber 01:37
Reyhanlı saldırısının baş...
Haber 00:51
Akşener Kılıçdaroğlu'na...
Haber 05:54
Boris Johnson istifa etti!
Haber 10:29
Malezya Başbakanı Ankara'da

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde güpegündüz korkunç bir cinayet meydana geldi. Saldırıda Mansur A. hayatını kaybetti, yaralanan Mehmet S. hastanede tedavi altına alındı.

Haber Videoları

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir fırına gelen Fuat K, burada Mansur A. ve Mehmet S'yi silahla vurdu.

Saldırıda Mansur A. hayatını kaybetti, yaralanan Mehmet S. hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili yapılan incelemede Fuat K'nin bir yakınının çalıştığı iş yerinde iş kazası sonucu ölmesi sonucu iş yeri sahipleri ile aralarında husumet oluştuğu, iş yeri sahiplerinin mahkeme tarafından belirlenen tazminatları aksattığı iddiasıyla zanlının silahını alarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA