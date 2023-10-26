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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 16:15 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 16:22

İsraillilerden A Haber yayınına Taciz kamerada: Gazze'de insanlık dramı yaşanırken sınırda müzik açıp dans ettiler

Son dakika haberleri... Katil İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapıyor. Şu ana kadar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7 bini aştı. Gazze'de bir insanlık suçu işlenirken İsrailliler sınırda müzik açıp kamera önünde dans ettiler. A Haber Muhabiri Özlem Aktay, İsraillilerin yayını taciz etmesine “Hemen 5 kilometre ötede büyük bir insanlık dramı yaşanırken kim olduğunu bilmediğimiz, sivil asker ya da polis de olabilir, müzik açıp dans ediyorlar. İşte onlar için bu kadar önemli bu yaptıkları” yorumunda bulundu.

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