Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 22:20 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 22:21

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, Didim'deki evinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kızı Ayşenur'un katledilmesiyle ilgili süreci anlatan baba Eygi, Türkiye'nin gösterdiği duyarlılığı ABD'den de beklediklerini dile getirirken, "ABD'de konu İsrail olunca geçiştiriliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Amerikan hükümetinin de sorumluluğu var"

Ağabeyi Yılmaz Eygi ile birlikte evlerinin önünde açıklama yapan Mehmet Suat Eygi, bitkin olduğu gözlemlense de kızına karşı duyduğu gururu ifade etti. Ayşenur'un idealist bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Eygi, "Devletimiz, bu keyfi cinayetin peşini bırakmadı. Sonuçlarını öğrenince çok mutlu oldum. İnşallah aynı duyarlılığı Amerikan hükümetinden de bekliyorum. Çünkü Ayşe, Amerika'da büyüdü, onların özgürlüklerinde yetişti. Amerikan hükümetinin de bu olayda sorumluluğu var" dedi.

Baba Eygi, ABD'nin İsrail söz konusu olduğunda politik bir tutum sergilediğini belirtti ve ekledi: "ABD, vatandaşlarına yapılan haksızlıklara karşı dünyanın dört bir yanında sert tepki gösterir. Ancak konu İsrail olunca, olaylar geçiştirilmeye çalışılıyor. Buna rağmen insan vicdanına güvenmek istiyorum. Politika gereği farklı şeyler söylenebilir ama vicdanlar gerekeni yapacaktır."

Son görüşme Seattle'da

Baba Eygi, kızıyla son görüşmesinin Seattle Havalimanı'nda gerçekleştiğini söyledi ancak olayın diğer detaylarına girmek istemedi. Cenaze sürecine ilişkin soruları da yanıtlayan Eygi, Kaymakamlığın kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. "Yarın sabah önce İstanbul'a, ardından İzmir'e gelecek. Cenaze cumartesi günü Didim'de defnedilecek" diye konuştu.

"Kızı idealist bir insandı"

Ayşenur Ezgi Eygi'nin idealist yapısını anlatan baba Eygi, "Ayşenur doğumundan itibaren hep idealist bir insan oldu. Amerika'da iyi bir eğitim aldı ve Ortadoğu'daki insan hakları ihlalleriyle ilgilenmeye başladı. İdeallerinin peşinden koştu; ne yazık ki bu da Ortadoğu cehennemine adım atmasıyla sonuçlandı" dedi.

Cenaze işlemleri devam ediyor

Eygi ailesi, Didim'deki evlerinde taziyeleri kabul ederken, Ayşenur'un annesi Rabia Birden ise Muğla'daki yakınlarının yanında taziyeleri kabul ediyor. Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin önce İstanbul'a, ardından İzmir'e getirileceği ve son olarak Didim'e nakledileceği öğrenildi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze namazı, 14 Eylül Cumartesi günü öğle namazını müteakip Didim Merkez Camii'nde kılınacak ve Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.