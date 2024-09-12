Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi!

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 22:04 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 22:09

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında küçük kızın ailesi ve yakınlarının da bulunduğu şüpheliler, adliyeye getirildi.

Arama Çalışmalarının Ardından Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, kayboluşundan yaklaşık iki hafta sonra, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, küçük kızın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Şüpheliler arasında, Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve daha önce tutuklanan amca Salim Güran'ın eşi de yer alıyor.

9 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

Gözaltına alınan 22 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte 9 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu kişilerin arasında Narin Güran'ın aile bireylerinin de olduğu öğrenildi. Diğer 3 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, geri kalan 10 şüpheli serbest bırakıldı.

Amca Salim Güran Daha Önce Tutuklanmıştı

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve küçük kızın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, Narin'in kıyafetleriyle birlikte Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde, üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunduğunu belirtmişti. İlk bulgulara göre, Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvala konularak dere kenarına getirildiği ve doğal bir görüntü verilerek gizlenmeye çalışıldığı tespit edilmişti.

İtiraflar ve Tehdit İddiaları

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat Bahtiyar (48), amca Salim Güran'ın kendisinden 200 bin lira karşılığında küçük kızın cansız bedenini dereye bırakmasını istediğini öne sürdü. Bahtiyar, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede ise amcasının kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." diyerek kendisini zorladığını belirten Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahalle İmamı da Soruşturmaya Dahil Oldu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Tavşantepe Mahallesi'nde imamlık yaptığı öğrenilen bir kişi de yer alıyor. İmam, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.