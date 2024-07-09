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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024, 23:49 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024, 23:49

İsrail'den Han Yunus'ta katliam: Filistinlilerin sığındığı okulu vurdular! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail yine bir katliama imza attı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda Çok sayıda Filistinli öldü. Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamadai "İsrail’in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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