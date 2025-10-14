Isparta’da 3 gündür kayıp yaşlı adamı çoban buldu: “Suyum olmadığı için oruç tuttum”

Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Hurşit Yıldırım (75), Oluklacı Tepesi civarında kayboldu. Cumartesi sabahından bu yana haber alınamayan Yıldırım için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komando birlikleri, gönüllüler ve iz takip köpeklerinden oluşan 55 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı.

Çoban telefonla yakınlarına ulaştırdı

Sabah saatlerinde bölgede çobanlık yapan bir vatandaş, kayıp yaşlı adamı dağlık alanda buldu. Çoban, Yıldırım'ı telefonla ailesine ulaştırdı. Görüntülü görüşmede konuşan Yıldırım, "Ben yürüyüş için çıktım, geri dönemedim. Suyum olmadığı için 3 gündür oruç tutuyorum. Adım atacak halim kalmadı" dedi.

Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi

Eğirdir Arama Kurtarma ekipleri, yaşlı adamın bulunduğu bölgeye ulaşmak için harekete geçti. Yıldırım'ın sağlık durumunun kontrol altına alınması için ambulans ekibi de bölgeye yönlendirildi.