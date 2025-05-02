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Isparta’da yolcu midibüsü devrildi: 16 yaralı!
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Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: 16 yaralı!

Giriş Tarihi: 2.05.2025 16:36:57 Güncelleme Tarihi: 2.05.2025 16:38:08

Isparta-Gönen yolunun Göltaş Çimento Fabrikası yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan yolcu midibüsü refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrildi. Kazada 16 kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Isparta'da etkili olan yağmur, kazaya davetiye çıkardı. Saat 15.00 sıralarında Isparta-Gönen karayolu Göltaş Çimento Fabrikası yakınlarında meydana gelen kazada, Isparta-Keçiborlu hattında sefer yapan 32 K 0342 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Refüjü Aşıp Karşı Şeride Geçti
Kayganlaşan yolda savrulan midibüs, refüjdeki iki çam ağacını devirdikten sonra karşı şeride geçti ve yan yatarak durabildi. Kaza anında araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Yaralılar Hastanelere Sevk Edildi
Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Vali Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu
Kazanın ardından Isparta Valisi Abdullah Erin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Erin, yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkilileriyle de görüştü.

Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün ifadesi ve olay yerinde yapılacak teknik incelemelerin ardından kazanın kesin nedeni netlik kazanacak.

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