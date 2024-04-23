Haziran 2022'de Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç'ın dün (22 Nisan 2024) yaşamını yitirmesiyle birlikte, cemaat liderliği için yeni bir ismin belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştı. Cenaze töreni sonrası açıklanan yeni lider ise merak konusu oldu. Peki, Fikri Doğan kimdir? İşte detaylar...
CEMAATİN YENİ LİDERİ FİKRİ DOĞAN
Cenaze namazsı sonrası İsmailağa Cemaatinin yeni lideri, "Hasan Efendi hazretlerinin tensibi ve teklifi ile camiamızın başına Fikri Doğan hoca tayin edilmiştir" sözleriyle açıklandı.