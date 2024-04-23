SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024, 18:02 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024, 18:05

İsmailağa Cemaati yeni lideri kim oldu? Hasan Kılıç'ın yerine gelen isim İsmailağa Camii Emekli İmam Hatibi Ahmed Fikri Doğan oldu!

İsmailağa Cemaati yeni lideri kim oldu? sorusu Hasan Kılıç'ın cenaze töreninde yanıt buldu. Hasan Kılıç'ın vefatının ardından İsmailağa Cemaati yeni lideri İsmailağa Camii Emekli İmam Hatibi Ahmed Fikri Doğan olarak açıklandı.

Haziran 2022'de Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç'ın dün (22 Nisan 2024) yaşamını yitirmesiyle birlikte, cemaat liderliği için yeni bir ismin belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştı. Cenaze töreni sonrası açıklanan yeni lider ise merak konusu oldu. Peki, Fikri Doğan kimdir? İşte detaylar...

Fikri Doğan

CEMAATİN YENİ LİDERİ FİKRİ DOĞAN

Cenaze namazsı sonrası İsmailağa Cemaatinin yeni lideri, "Hasan Efendi hazretlerinin tensibi ve teklifi ile camiamızın başına Fikri Doğan hoca tayin edilmiştir" sözleriyle açıklandı.

SIRADAKİ VİDEO
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'a veda! Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı! | Video
23.04.2024Salı
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze namazı! Başkan Erdoğan Fatih Camii'nde
23.04.2024Salı
Antalya'da teleferik faciasında sır 23 saniye! Her şey o anda oldu! Kontrol odasında yaşananlar kamerada
23.04.2024Salı
Son Dakika İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç vefat etti!
22.04.2024Pazartesi
Çağlayan Tüneli'nde yangın! Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada!
22.04.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Eskişehir’de Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı! 00:46
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
25.04.2024Perşembe
İZLE I Trabzonspor 3 - 2 VavaCars Fatih Karagümrük GENİŞ ÖZET 09:37
Trabzonspor 3 - 2 Karagümrük (GENİŞ ÖZET)
25.04.2024Perşembe
Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını! 01:36
DEM Parti il binasına terör baskını!
25.04.2024Perşembe
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı 01:03
Yüzleşme zamanı! Banu Parlak Adliyede!
25.04.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA