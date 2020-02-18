Sözde tarafsız ve ilkeli gazetecilik yaptığını iddia eden asılsız haberlerin önde gelen ismi İsmail Saymaz FETÖ’yle mücadele konusunun tartışıldığı TV programında hükümeti FETÖ ile mücadele etmemekle suçladı. Saymaz’a ayar AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner’den geldi. Metiner, FETÖ’nün bankasının ve yayın organlarının kapatıldığı dönemde Saymaz’ın attığı FETÖ’ye destek tweetlerini okudu. “Ne alakası var saçma sapan şeyler” diyerek konuyu değiştirmeye çalışan Saymaz daha sonra skandal twettleri kabul etti.
İsmail Saymaz’dan FETÖ itirafı! Destek tweetlerini kabul etti18.02.2020 00:14
- İsmail Saymaz’dan FETÖ itirafı! Destek tweetlerini kabul etti
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