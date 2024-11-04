İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 11'inci kilometresindeki Evren Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 63 S 0236 plakalı işçi servis minibüsü ile H.G. idaresindeki 03 HN 001 plakalı tır çarpıştı. Kazada, araç sürücüleriyle minibüsteki 10 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.