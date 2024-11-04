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İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
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İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 18:44

Şanlıurfa'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 11'inci kilometresindeki Evren Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 63 S 0236 plakalı işçi servis minibüsü ile H.G. idaresindeki 03 HN 001 plakalı tır çarpıştı. Kazada, araç sürücüleriyle minibüsteki 10 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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