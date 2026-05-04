Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor: 9 günlük Kurban Bayramı tatili masada
2 haftalık aranın ardından 4 Mayıs 2026'da toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gözler kritik başlıklara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesinin ardından “Terörsüz Türkiye” sürecinde atılacak yeni adımlar ve MİT’in üstleneceği kritik rol masaya yatırılacak. Öte yandan milyonların merak ettiği “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?” sorusu da Kabine’den çıkacak kararla netlik kazanması bekleniyor.