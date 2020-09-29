İran'dan Ermenistan'a 'askeri destek' açıklaması! "TIR'lar sınırda bekletiliyor"

29.09.2020 23:07

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarına yönelik saldırıları sonrası alevlenen çatışmalarla ilgili İran'dan yeni bir açıklama geldi. Ermenistan'a İran toprakları üzerinde TIR'larla askeri destek yapıldığı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, TIR'ların askeri araç olmadığı ve yanlış anlaşılmaları engellemeye yönelik halen sınır kapılarında bekletildiği ifade edildi. Öte yandan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik vurgu yapılırken Türkiye, Rusya ve İran'ın Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik devreye girebileceğini duyurdu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarına yönelik saldırıları sonrası alevlenen çatışmalarla ilgili İran'dan yeni bir açıklama geldi. Ermenistan'a İran toprakları üzerinde TIR'larla askeri destek yapıldığı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, TIR'ların askeri araç olmadığı ve yanlış anlaşılmaları engellemeye yönelik halen sınır kapılarında bekletildiği ifade edildi. Öte yandan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik vurgu yapılırken Türkiye, Rusya ve İran'ın Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik devreye girebileceğini duyurdu.