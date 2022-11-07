Haberler Haber Videoları Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic Sarıyer'de yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic Sarıyer'de yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic Sarıyer'de yakalandı
07.11.2022 09:42

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:24
70 adreste eş zamanlı başladı!
Haber 02:03
"İftiralar TSK’ya işlemez"
Haber 02:56
Londra'da sıkıştı
Haber 07:05
Kılıçdaroğlu sıkıştı
Haber 00:53
HDPKK bu kez başaramadı!
Haber 02:03
Gaziray açıldı! İlk sürüşü...
Haber 03:13
TOKİ kuraları ne zaman...
Haber 01:25
''Parayı buldum'' Kılıçdaroğlu...
Haber 02:51
Açılışını Erdoğan yapacak!...
Haber 00:57
6'lı masanın icraatına bakın
Haber 01:22
Başkan Erdoğan Putin ile...
Haber 01:17
DEAŞ'lı terörist için...

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sarıyer'deki bir villada yakalandı. Villanın bahçesinde kazı yapan polis ekiplerinin herhangi bir bulguya rastlamadığı belirtildi.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

Haber Videoları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, 2 Kasım günü kaldığı villanın bahçesine bir şey gömdüğü ihbarını aldı.




Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan adreste çalışma başlatıldı.




Polis ekipleri kepçelerle villanın bahçesinde kazı çalışması yaptı.




Zeljko Bojanic'in, yakalandığı öğrenilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada herhangi bir bulguya rastlanılmadığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de yapılan kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, konuyla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda, organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z.B'nin, J.A.B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportuyla ülkeye giriş yaptığının ve kentte bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Başlatılan çalışmalar neticesinde bu kişinin 4 Kasım'da Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ikametteki aramada, sahte kimlik, pasaport ve dijital materyallerin ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini yer verildi.

SON DAKİKA